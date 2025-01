Zlatan Ibrahimovic, dirigente del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, partendo dal cambio di guida tecnica dei rossoneri: “Cercavamo una reazione, dare uno shock alla squadra con il cambio di tecnico. La squadra ha accettato il modo di lavorare di Conceiçao, è importante. Ora è importante continuare, se non si continua la Supercoppa vale meno. Era uno dei nostri obiettivi, ora è importante portare questa reazione in campionato e portare i punti che ci servono. Quando fai le scelte devi credere nelle scelte che fai. Fino a gennaio eravamo dietro alla nostra scelta, ma non c’era continuità e abbiamo fatto un cambio”, ha detto.

Il Milan su Rashford, è confermato? Hai parlato col giocatore per convincerlo? Lo farai?

“Rashford lo conosco molto bene, ho giocato con lui quando era giovane. Ora è uomo, è confermato come grande calciatore. È un giocatore del Manchester, non so se serve tanto per convincerlo, tutti vogliono giocare per il Milan. È un’operazione difficile, non abbiamo ancora parlato con lui. Vediamo se ci parliamo”.