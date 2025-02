La vittoria in Coppa Italia sulla Roma, arrivata anche grazie alla ventata di novità portata dai nuovi acquisti, può dare un nuovo slancio alla stagione del Milan. Che non è nuovo a prestazioni di questo tipo, come sottolineato in conferenza stampa da Youssouf Fofana: "In generale è uno dei successi più belli della stagione perché abbiamo controllato la partita, ma non nella realtà perché la finale (di Supercoppa italiana, ndr) contro l'Inter è stata la più bella. Come qualità di calcio possiamo dire che è stata una delle più belle vittorie, una delle migliori, ma non credo la migliore".