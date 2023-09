Alessandro Florenzi si è concesso ai microfoni di DAZN per commentare la vittoria di misura del Milan contro il Verona. "Le critiche? Sappiamo che fanno parte del gioco, non dobbiamo ascoltarle andando avanti per la nostra strada - le sue parole -. La nostra è stata una buona partita, andiamo avanti fino alla sosta. Come tutta la squadra ci sentiamo parte di un gruppo importante che non deve mai mollare anche se si va in panchina, questa deve essere la chiave".