Intervenuto ai microfoni di DAZN, il difensore del Milan Davide Calabria commenta così il successo contro la Lazio, concentrandosi anche sulla volata Scudetto con l'Inter: "Ci interessa relativamente cosa si pensa di noi. Ci crediamo noi, ci credono i tifosi, cosa pensano gli altri ci interessa relativamente. Dobbiamo essere concentrati in quello che facciamo. Quanto è importante questa vittoria? Fondamentale, ci dà tanta fiducia. La Lazio ha talento, specie davanti, sono forti. Una partita così, strappata all’ultimo minuto anche con poca brillantezza in certe occasioni, ci dà tanta soddisfazione per lavorare al meglio fino alla fine”.