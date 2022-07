Secondo successo di fila in amichevole per il Milan, che dopo il 5-0 contro gli austriaci del Wolfsberg ha superato in scioltezza anche i vicecampioni di Francia del Marsiglia, nella sfida andata in scena questo pomeriggio al Velodrome. Vantaggio dopo appena 11' con la rete siglata da Junior Messias, prima del raddoppio firmato al 28' dal solito Olivier Giroud. Un'altra prova positiva per gli uomini di Stefano Pioli, che sabato prossimo affronteranno il Vicenza nell'ultimo test del precampionato.