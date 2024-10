"Premier e Serie A sono molto differenti, in Serie A c'è molta più tattica che devi conoscere, il tuo ruolo all’interno della squadra e con i compagni. Fisicamente la Premier si fa sentire, molto ma è molto fisica anche la Serie A. Il lavoro tattico è più intenso in Italia". Così Scott McTominay, intervenuto sulle frequenze di CRC, radio partner del Napoli, si è espresso a proposito della differenza tra il massimo campionato inglese e quello italiano. Proprio a proposito di quest'ultimo, il centrocampista scozzese ha ammesso: "Sono rimasto molto impressionato dal livello, dall’Inghilterra non sempre riuscivo a rendermi conto come riesco a farlo adesso. Mi hanno impressionato i livelli tecnici delle squadre ma anche dei calciatori, a partire dai miei compagni di squadra. Le squadre stanno bene in campo, dall’estero non riuscivi ad accorgertene in pieno. C’è molto equilibrio in vetta, ed è dovuto a questo insieme di fattori".

⁠Fiducia sul Napoli primo in classifica?

"Abbiamo molta fiducia nel gruppo, partita dopo partita guardiamo sempre alla prossima e ci teniamo dietro le cose buone che facciamo. Stiamo facendo progressi, ascoltiamo l’allenatore e lo staff e facciamo ciò che ci chiedono di fare. Si ragiona e si fanno progressi gara dopo partita, non pensiamo al lungo periodo ma c’è fiducia nel lavoro che facciamo".

Sul gioco di Conte:

"È molto flessibile, non giochi in una sola posizione bensì devi imparare a fare tante cose e ad assimilare le informazioni giuste per aiutare i compagni ad ottenere i risultati. Sento molto la posizione in cui mi sta schierando l’allenatore, mi aiuta a raggiungere gli obiettivi che ci poniamo".