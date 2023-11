"È opportuno rinviarla per la situazione che si è determinata nella Toscana centrale". Il riferimento è al possibile rinvio per maltempo di Fiorentina-Juventus di questa sera e le parole sono di Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana.

"Ognuno deve muoversi con propria volontà per fare quello che ritiene opportuno, quindi io rispetto tutti perché voglio il rispetto di tutti per quello che facciamo e proprio per quello che facciamo - le parole riportate da Sportface.it -. Ringrazio i giovani della Curva Fiesole che stasera invece che alla partita saranno a Campi Bisenzio. Li andrò a trovare nei miei giri per cogliere quelli che sono i punti dove meglio si lavora, li apprezzo per la scelta che hanno fatto di andare a spalare piuttosto che andare a vedere la partita".