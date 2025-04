Intervenuto ai microfoni di DAZN, il portiere del Milan Mike Maignan analizza così la sfida pareggiata 2-2 contro la Fiorentina: "Nel calcio ci sono momenti così nei quali il vento non è favorevole ma devi lavorare ogni giorno a testa alta e restare positivo. Io ho lavorato sempre, per cui non direi che sono tornato".

Gli viene poi chiesto se nello spogliatoio la squadra abbia fatto un patto in relazione ai possibili obiettivi stagionali: "No, quando arrivi al Milan non serve parlare di obiettivi perché è sempre il top: cercare lo scudetto o le finali. Il momento è così, ogni giorno siamo qua a lavorare. Posso dire con tranquillità e serenità che questa squadra cerca ogni giorno di dare il massimo anche se a volte è difficile. Sicuramente in futuro impareremo da questa esperienza negativa e ci servirà per crescere, perché se hai tutto non cresci".