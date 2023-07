Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, a margine dell'allenamento odierno, l'ex centrocampista dell'Inter, oggi alla Lazio, Matias Vecino risponde così a proposito della stagione appena iniziata: "L'importante è prepararsi al meglio, raggiungere la condizione migliore, poi piano piano affrontare le partite che verranno. Stagione più impegnativa perché ci sarà anche la Champions, ma non ho dubbi che arriveremo preparati. Una squadra che preferirei incontrare? Nessuna in particolare, saranno tutte forti, la Champions si fa proprio per questo, per misurarsi con i migliori.

Qualsiasi ci capiterà, avrà il nostro benvenuto. Problema di continuità? Su 38 partite in campionato in 21 non abbiamo preso gol, alla fine ogni partita ha la sua storia, ci sono stati episodi. In generale la squadra ha un rendimento costante, soprattutto in campionato. Vogliamo migliorarci a partire da quello che abbiamo fatto lo scorso anno che è comunque una buona parte di partenza".