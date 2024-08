Luca Pellegrini, terzino della Lazio ex Juventus, è rimasto ferito in un incidente stradale a Roma con la sua autovettura. Lo riferisce l'Agenzia Nova, spiegando che il giocatore era alla guida di una Smart e, per cause ancora da accertare, la vettura si è capottata. Ferite lievi a una gamba e lievi contusioni, dovrà saltare la prossima sfida di campionato tra i biancocelesti e l'Udinese.