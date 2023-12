Intervenuto ai canali ufficiali del club, il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani ha fatto un punto della situazione di casa Lazio, reduce dal ko casalingo con l'Inter in campionato. "Credo che se lo spirito è quello mostrato con Atalanta e Torino o contro l’Inter, dove abbiamo perso per disattenzione, possiamo scalare posizioni in classifica anche perché poi sono ragazzi che somatizzano molto la sconfitta e basta vederli in volto. Quello che dispiace è registrare qualche voce fuori dal coro" ha detto tornando anche sulla gara contro i nerazzurri.

"Oggi parliamo in termini negativi perché ci mancano quei 7 punti, ma noi abbiamo perso punti inconsapevolmente perché potevamo avere qualche punto più e essere in zona Champions. Dobbiamo ripartire dall’ottima prova contro l’Inter, venerdì abbiamo una prova in un campo ostico e dobbiamo scendere in campo come contro l’Inter con le stesse motivazioni".