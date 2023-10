Serve aspettare il 97', ma alla fine la Juventus porta a casa una vittoria fondamentale. I bianconeri hanno piegato proprio allo scadere l'Hellas Verona all'Allianz Stadium. Dopo due reti annullate a Kean, una per tempo, decide la rete realizzata da Cambiaso, bravo a sfruttare un batti e ribatti in area scaligera e a insaccare alla fine il pallone dell'1-0. Con questo i risultato i bianconeri sono primi da soli, in attesa delle gare di Inter e Milan.