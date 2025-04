Dopo che il Lecce ha deciso di mettersi di traverso di fronte alla decisione di spostare di sole 48 ore la sfida contro l'Atalanta, gara rinviata dopo la tragica scomparsa di Graziano Fiorita, fisioterapista del club salentino, la Curva dell'Atalanta si schiera al fianco dei giallorossi.

"La morte di Graziano Fiorita dimostra ancora una volta la mancanza di rispetto per un uomo, un padre, marito e non per ultimo professionista da parte di questo contorto mondo del calcio - si legge nel comunicato diramato dagli ultrà della Dea -. Un calcio sempre più compresso e vincolato da regole, che chiede a una squadra e ai propri tifosi di passare oltre il dolore e scendere in campo. La nostra storia non lo permette, dal 10/01/93 la morte è uguale per tutti e merita il nostro rispetto. Se Atalanta-Lecce si dovesse giocare domenica 27 aprile, non attaccheremo striscioni, non sventoleremo bandiere e tanto meno gestiremo il tifo in Curva Sud. Rispettiamo il dolore del Lecce, dei suoi tifosi e di tutta la famiglia Fiorita".