È tornato il festival dell'Atalanta: la formazione di Gian Piero Gasperini torna a macinare spettacolo e gol annichilendo il malcapitato Hellas Verona sotto il peso di sei reti. Finisce 6-1 al Gewiss Stadium una partita senza alcuna storia, che gli orobici indirizzano già nei primi dieci minuti con le reti a freddo di Maarten de Roon e Mateo Retegui, alle quali fanno seguito le marcature di Charles de Kaetelaere, di Ademola Lookman che firma una doppietta (e centra anche una traversa) e poi ancora del nazionale azzurro, intervallate dal gol della bandiera scaligero, peraltro molto bello, di Amin Sarr.

Con questo successo, la Dea sale a quota 16 agganciando la Juventus, con Gasperini che a distanza di sette anni si prende anche una piccola rivincita: col 5-1 del primo tempo, eguaglia infatti il record di scarto di una partita dopo appena 42 minuti di gioco: l'ultima volta che si era verificato fu il 12 marzo del 2017 a San Siro, in occasione di Inter-Atalanta, finita in quel caso 7-1 per i nerazzurri di Milano allenati all'epoca da Stefano Pioli.