Da Sky Sport arrivano le ultime sulle condizioni fisiche di Dusan Vlahovic, alle prese con una fastidiosa pubalgia. Per rivedere l’attaccante a disposizione della Juventus servirà infatti aspettare ancora un po’. L’obiettivo del club è quello di recuperare il calciatore per le sfide contro Udinese e Napoli. Nel caso in cui non fosse possibile per la sfida contro i friulani, il club vorrebbe mettere il calciatore a disposizione di Massimiliano Allegri per la sfida contro la capolista.