L'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic ha rilasciato un'intervista ai microfoni della Federcalcio serba: "La Juventus è uno dei più grandi club al mondo, il più grande in Italia e sono abituati a vincere trofei ogni anno. Per quanto riguarda lo scudetto, fino a febbraio eravamo in corsa con l'Inter, ma alla fine loro hanno vinto meritatamente. Su questo non ci sono dubbi, ma questa stagione potrebbe essere un grande trampolino di lancio e stimolo. Abbiamo visto che possiamo farcela e che abbiamo delle possibilità, quindi sicuramente la Juventus deve tornare a vincere lo scudetto e avere l'ambizione di vincere i campionati".

E ancora: "Se lo vinceremo l'anno prossimo, non lo sappiamo. Sicuramente apriamo un nuovo ciclo, abbiamo molti giovani giocatori, ma sicuramente punteremo al titolo. Per quanto riguarda la coppa, siamo tutti molto felici. Questo era sinceramente il nostro obiettivo all'inizio dell'anno. Il nostro obiettivo era lo scudetto e la qualificazione diretta alla Champions League. Questo l'abbiamo raggiunto e di questo siamo tutti soddisfatti", ha concluso.