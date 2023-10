Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, dopo la vittoria contro l'Hellas Verona è intervenuto al microfono di DAZN: "Abbiamo fatto tre punti importanti per dare seguito alla vittoria di Milano e allontanarsi dalla quinta posizione. Abbiamo 23 punti e siamo contenti, ma il campionato è ancora lungo. La squadra ha giocato in modo ordinato, ci vuole pazienza in queste partite. I ragazzi sono stati molto bravi tutti, chi più e chi meno. Non era facile, siamo molto contenti".

Che effetto le fa vedere la Juventus in vetta?

"Quello che deve continuare a regnare in quest'ambiente è l'equilibrio, bisogna essere bravi a gestire sia le vittorie che le sconfitte. Sappiamo di avere margini di crescita e dobbiamo continuare a lavorare".