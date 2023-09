Intervistato da Sky Sport, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri commenta così il match vinto oggi per 2-0 contro l'Empoli: "Oggi abbiamo fatto una buona partita contro l'Empoli che è sempre fastidioso. Siamo stati lucidi, difensivamente abbiamo sofferto niente, abbiamo creato molto e dovevamo fare più gol. Weah era un po' stanco, mi sembrava avesse bisogno di venire in panchina e poi devo cominciare a capire quali sono gli uomini che possono cambiare la partita; lui è uno di questi. Stiamo lavorando sull'intesa tra centrocampo e attacco, bisogna trovare il tempo giusto contro difese molto alte e possiamo far meglio, soprattutto dal punto di vista della precisione", ha esordito.

Pogba?

"Non sappiamo nulla, ha sentito una fitta e vediamo dagli esiti cosa sarà. Dispiace perché ha fatto una partita di qualità"

Questa Juventus ha molto orgoglio..

"E' normale che stare fuori dalla Champions non piace a nessuno. Non possiamo fare altro, l'anno scorso eravamo arrivati terzi, c'è solo da migliorare con una squadra che è cresciuta, l'età si è abbassata e ci vuole pazienza. Ci sono squadre più attrezzate, come Inter, Napoli e Milan che devono vincere lo scudetto, noi dobbiamo arrivare nelle prime quattro e stare attaccati a loro. Noi facciamo un passetto alla volta e non dobbiamo perdere le caratteristiche di squadra. Essere a due punti dalla vetta è già una soddisfazione".