La Fiorentina piange Giuseppe 'Joe' Barone. Il direttore generale dei viola, colpito da un arresto cardiaco domenica prima del match contro l'Atalanta, è scomparso quest'oggi all'età di 57 anni. Era ricoverato al San Raffaele di Milano dove è avvenuto il decesso. Era stato sottoposto anche ad un intervento chirurgico nella notte tra domenica e lunedì, ma le sue condizioni sono rimaste critiche. Oggi, la drammatica notizia che sconvolge il mondo del calcio: Barone era arrivato alla Fiorentina insieme a Rocco Commisso, assumendo nel 2019 il ruolo di dg dei toscani. Domani sarebbe stato il giorno del suo 58esimo compleanno: era infatti nato a Pozzallo, in provincia di Ragusa, il 20 marzo 1966, e visse in Sicilia fino all'età di otto anni per emigrare poi negli Stati Uniti.

Il club gigliato dà il triste annuncio con il seguente comunicato: "Con un dolore profondo e immensa tristezza, la Fiorentina oggi perde un suo punto di riferimento, una figura che ha segnato la storia recente del Club e che non sarà mai dimenticata. Il Direttore Generale Giuseppe Barone, dopo il malore occorso domenica, è venuto a mancare oggi presso l’ospedale “San Raffaele” di Milano. Rocco Commisso e la sua famiglia, Daniele Pradè, Nicolas Burdisso, Alessandro Ferrari, Vincenzo Italiano, Cristiano Biraghi e tutta la Fiorentina sono distrutti per la terribile perdita di un uomo che ha offerto la sua grande professionalità, il suo cuore e la sua passione per questi colori, di un amico disponibile e sempre vicino in tutti i momenti, sia quelli più felici e, soprattutto, quelli più difficili. Tutto il mondo viola si stringe in un abbraccio commosso alla moglie Camilla, ai suoi figli e a tutta la famiglia Barone in questo momento di enorme sconforto".