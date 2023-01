Il Napoli si rialza prontamente dopo lo stop di San Siro contro l'Inter e va a prendersi i tre punti a Genova contro la Sampdoria. Nella sera del ricordo del tifo blucerchiato per Gianluca Vialli, la partita inizia subito nel peggiore dei modi per la squadra di Dejan Stankovic che si vede assegnato contro un calcio di rigore tramite on-field review dall'arbitro Rosario Abisso; Emil Audero è però bravo a dire no a Matteo Politano. Pochi minuti dopo, però , Victor Osimhen piomba sull'assist di Mario Rui e firma il vantaggio partenopeo.

Piove sul bagnato per la Samp, in tutti i sensi viste anche le condizioni climatiche, quando Tomas Rincon viene espulso al 41esimo per fallo su Osimhen. Nella ripresa, il Napoli amministra e chiude i conti con un altro rigore concesso dopo consulto Var e trasformato da Eljif Elmas. La squadra di Luciano Spalletti ridefinisce nuovamente le distanze in attesa del confronto tra Milan e Roma, portando a 10 i punti di vantaggio dal quarto posto dell'Inter.