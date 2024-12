Mentre i media delineano il suo futuro provando ad anticipare le sue scelte, Nico Paz non fa altro che godersi il presente, in quell'isola felice che sta rappresentando per lui la città di Como: "I tifosi mi stanno supportando molto, la verità è che qui ho trovato un ambiente ideale" ha spiegato a DAZN l'argentino dopo la vittoria sul Lecce, nella quale ha segnato il gol dell'1-0 riscattandosi dopo il rigore fallito.

"Mi trovo benissimo, la città è perfetta. Sono molto contento di come sta andando questa stagione e con la voglia di fare ancora di più", ha aggiunto il giocatore di proprietà del Real Madrid che piace anche all'Inter..