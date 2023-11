Seconda vittoria stagionale in campionato per il Cagliari di Claudio Ranieri che ci ha preso gusto e batte anche il Genoa di Gilardino, dando continuità ai buoni risultati iniziati due settimane fa con il pari in casa della Salernitana al quale hanno fatto seguito tre successi consecutivi (uno in Coppa Italia con l’Udinese).

Ad aprire le marcature è Nicolas Viola al 48esimo, gol propiziato da un ottimo assist di Gaetano Oristanio. Dopo qualche minuto Gudmundsson rimette in equilibrio il tabellino con una splendida conclusione acrobatico, ma Gabriele Zappa al 69esimo riporta in vantaggio i padroni di casa che, con la complicità del ko del Verona con il Monza, fanno capolino fuori dalla zona retrocessione per la prima volta in stagione.