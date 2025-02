Dopo due pareggi consecutivi tra campionato e Champions League, il Bologna ritrova i tre punti. La formazione allenata da Vincenzo Italiano ha battuto oggi per 2-0 al Dall’Ara il Como, che invece prosegue nel suo campionato altalenante.

A incidere sul match un cartellino rosso rimediato al 38’ del primo tempo da Fadera per somma di ammonizioni. Il vantaggio era arrivato al 25’ a firma di De Silvestri, mentre al 66’ arriva il sigillo del 2-0, firmato dall’ex nerazzurro Fabbian. Con questo risultato il Bologna sale al sesto posto, agganciando la Juventus a quota 37 e restando dunque in corsa per un posto nella prossima Champions League. Il Como resta invece 15esimo con soli due punti di vantaggio sulla zona retrocessio.e