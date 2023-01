Il 2023 della Serie A parte all'insegna delle vittorie esterne: nelle prime due partite della 16esima giornata del campionato, la prima del nuovo anno solare, sono infatti arrivati due successi fuori casa. Il Milan si è imposto all'Arechi superando la Salernitana col punteggio di 2-1: i rossoneri sbrigano la pratica nel giro di cinque minuti in avvio di primo tempo grazie alle reti di Rafael Leao e Sandro Tonali, poi hanno diverse altre occasioni per il tris, compreso un gol annullato per fuorigioco a Brahim Diaz, con il nuovo portiere Guillermo Ochoa salvifico in diverse circostanze. Federico Bonazzoli trova all'82esimo il punto della speranza granata, ma oltre i campani non riescono ad andare nonostante i coraggiosi tentativi nei minuti finali. Milan che va momentaneamente a meno cinque dal Napoli, atteso stasera dall'Inter.