Tre le partite della sesta giornata di campionato andate in scena dalle 18.30. Prezioso successo del Milan che aggancia l'Inter momentaneamente in vetta grazie al 3-1 in rimonta a Cagliari (apre Luvumbo, la sistemano Okafor, Tomori e Loftus-Cheek). Vittoria in trasferta anche per l'Atalanta, a cui basta un gol di Koopmeiners per avere la meglio del Verona. Infine, prima rete e prima festa per l'Empoli che con Baldanzi supera 1-0 la Salernitana.