Dopo la vittoria pesantissima conquistata sul campo della Lazio in ottica corsa Champions League una settimana fa, la Fiorentina fa il bis in campionato battendo il Genoa davanti al proprio pubblico. Apre le marcature Moise Kean, con un gran gol volo al 9', poi è il grande ex Albert Gudmundsson raddoppiare alla mezz'ora. La reazione del Grifone arriva al 55', con la firma di Koni De Winter, ma è un'illusione. Finisce 2-1: vince la Viola che però perde Pietro Comuzzo in vista del match con l'Inter: il difensore, da diffidato, ha rimediato una ammonizione al 74' dopo essere subentrato dalla panchina al 56'.