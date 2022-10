Quarto successo di fila per il Napoli di Luciano Spalletti, vittorioso in casa per 3-1 sul Torino di Ivan Juric, a sua volta al suo terzo ko consecutivo in campionato. Doppietta per Anguissa già al 6' e 12', seguita dal tris a firma di Kvaratskhelia al 37'. Sanabria accorcia le distanze per i granata al 44' e punteggio che rimane inalterato anche per tutta la ripresa. Gli azzurri mantengono il primato salendo a quota 20 punti, in attesa dell'Atalanta che domani contro la Fiorentina ha la possibilità dell'aggancio, mentre gli ospiti rimangono fermi a quota 10.