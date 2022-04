Intervistato dalla Bild, Diego Demme ha parlato della stagione fatta finora dal Napoli e delle ambizioni dei partenopei. "Le cose a noi vanno bene in campo e siamo in corsa per il campionato. Non ho avuto tanto spazio ultimamente, ma sto lavorando duro: Spalletti sa che sarò sempre pronto se avesse bisogno di me".