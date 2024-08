Federico Bernardeschi, Federico Chiesa, Dusan Vlahovic e... Nico Gonzalez. Nelle ultime finestre di calciomercato la Fiorentina ha ceduto i suoi prezzi pregiati solo alla Juventus.

La curva viola, in occasione della sfida casalinga contro il Venezia, ha esposto uno striscione per mostrare tutto il suo disappunto per la gestione del club. "La vostra ambizione è vendere la nostra passione? Juve m***a", il testo scelto dalla tifoseria.