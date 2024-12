"Sono orgoglioso, è un piacere per me venire a lavorare in una squadra così importante". Sono queste le prime parole di Sergio Conceiçao da nuovo allenatore del Milan. Il portoghese si presenta in conferenza stampa al popolo rossonero dopo l'esonero di Paulo Fonseca: "Per me è passo in avanti nella mia carriera e di quella del mio staff. I tifosi sono l'anima del club. Senza di loro è difficile: noi dobbiamo rispettare questi valori ed in questo senso lavorare e dimostrarci essere all'altezza del Milan. Se sono qua non è un buon segno, significa che qualcosa non è andata bene. Non c'è tanto tempo per lavorare sulla partita contro la Juventus. Non ci lamentiamo, non cerchiamo scuse".

Poi spiega la scelta: "Col Porto non è stata un'uscita facile, non ne voglio parlare. Il timing per me non è una cosa importante: estate, inverno, ogni settimana sono stato contattato da qualcuno in Portogallo e lo scrivevano. Il timing del Milan nemmeno è importante. Sono arrivato ieri e ci siamo allenati, oggi c'è la presentazione per il rispetto che abbiamo per voi e per i tifosi. È stato tutto molto veloce. Sono venuto al Milan perché alleno una delle migliori squadre del mondo a livello storico. È un piacere venire ad allenare il Milan".

Ma con questa squadra si può arrivare al quarto posto? "C'è tanto lavoro da fare - risponde Conceicao -. Ci sono tanti giocatori importanti, con quelli che sono disponibili lotteremo per arrivare a vincere".