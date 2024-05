Pomeriggio di partite delicate per la corsa salvezza in questa domenica di Serie A. Nelle partite delle 15, il colpo di coda più pesante è quello firmato dall'Hellas Verona di Marco Baroni che riesce a battere la Fiorentina per 2-1. Gli scaligeri passano in vantaggio al 13esimo con un rigore trasformato da Darko Lazovic, poi i viola trovano il pareggio con Gaetano Castrovilli che torna alla rete dopo tanto tempo, ma la squadra di casa riesce nella ripresa a trovare la zampata vincente con Tijjani Noslin che porta il Verona a +5 sul terzultimo posto.

Finisce invece con uno 0-0 senza troppe emozioni la partita tra Empoli e Frosinone, un punticino che non consente a nessuna delle due di fare passi avanti troppo importanti.