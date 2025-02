In casa Juventus è il giorno dell'analisi della sconfitta. La Juventus è stata eliminata a sorpresa per mano dell'Empoli in Coppa Italia e ora si trova a fare i conti con una stagione che rischia di essere nuovamente fallimentare. Ne ha parlato ai microfoni di TMW l'ex presidente Giovanni Cobolli Gigli: "Una squadra incomprensibile - ha esordito - scesa in campo credendo di poter risolvere la partita con passaggi laterali e senza intensità. Nel secondo tempo in parte ha raggiunto l'Empoli, seppur con fatica, poi è franata ai rigori. Lì la cosa più inspiegabile è quella che riguarda Vlahovic: sembra sempre teso e per questo non è arrivato con la giusta freddezza per essere concentrato".

E ancora: "La squadra allestita da Giuntoli semplicemente non sta dando i risultati previsti. Nico Gonzalez ieri è stato controproducente. Koopmeiners praticamente non si è mai visto. Douglas Luiz è spesso fermo per infortunio. Conceiçao è il migliore dei nuovi, ma non è un acquisto. In generale fin qui il campo dice che gli investimenti sembrano sbagliati... In questo momento il vertice della società sembra quasi non esserci. Il presidente Ferrero non ha coinvolgimento operativo quindi lasciamolo stare. L'amministratore delegato secondo me doveva intervenire, doveva prendersi le proprie responsabilità. Quando le cose vanno male si deve intervenire, non soltanto quando il momento è positivo".

Chiosa sulla stagione fin qui fallimentare: "Se devo fare un riferimento al recente passato, la Juventus di oggi è indietro a quella di Allegri che almeno la Coppa Italia l'aveva vinta. Per il posto in Champions sarà complicato perché ci sono squadre che stanno meglio della Juventus. Al momento gli obiettivi della società non sono stati raggiunti, Thiago Motta? Dura dare giudizi su una persona che ho visto solo in tv. Penso sia una persona che capisce di calcio, con una personalità forte e che ha in testa un'idea di gioco che vuole a tutti i costi portare avanti. Il problema secondo me è il rapporto con alcuni giocatori che non mi sembra ottimo. Fa un po' il sergente di pattuglia dei marines, con atteggiamenti e decisioni forti. Penso per esempio a Danilo, uno che avrebbe fatto comodo oggi. Non nego che cerchi di fare il meglio sempre, ma mi sembra ci sia una frattura coi giocatori ed il primo tempo di ieri lo conferma".