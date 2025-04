Marco Baroni, tecnico della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della vittoria di Bergamo contro l'Atalanta. Focus particolare sul calendario, che per i biancocelesti è stato molto affollato tra campionato ed Europa League: "Non mi lamento mai, ma è chiaro che quando fai 7 gare in 20 giorni e giochi tante partite ravvicinate, non è facile. Io non mi lamento ma sono situazioni che la squadra deve affrontare: lavoriamo per il finale di stagione".