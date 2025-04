Due partite e due pareggi nella domenica della 31esima giornata di Serie A. Al Castellani vince la noia, con Empoli e Cagliari che non vanno oltre lo 0-0: un punticino a testa che può tornare utile per l'obiettivo salvezza. Da ricordare che i sardi saranno i prossimi avversari dell'Inter in campionato (appuntamento a San Siro sabato alle ore 18).

Pari, ma con gol, anche a Torino nella sfida tra i granata e l'Hellas Verona. Dove Sarr è protagonista in negativo e in positivo: prima causa un calcio di rigore per un tocco di mano (ma Montipò ipnotizza Adams), poi pressa Milinkovic-Savic e sblocca la gara. A regalare il punto a Vanoli ci pensa il solito Elmas con un preciso mancino che bacia il palo e poi finisce in rete per il definitivo 1-1 finale.