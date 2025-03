Nereo Bonato, diesse dal Cagliari, al Corriere dello Sport ha parlato anche della lotta scudetto.

Siamo al rush finale, cosa servirà per salvarsi?

"Unità, equilibrio, compattezza, fiducia e l’aiuto del pubblico. I nostri tifosi saranno determinanti per superare gli ultimi ostacoli. Non ci hanno mai abbandonato nei momenti difficili, il Cagliari conta su di loro".



Alla vigilia, si aspettava il Cagliari in questa situazione di classifica?

"Sì, eravamo preparati a lottare sino alla fine, come sta avvenendo".



Stesso discorso per lo scudetto?

"Identico. La classifica rispetta i rapporti di forza. Sarà una corsa a tre sino alla fine".