Resta forte in casa Bologna la delusione per il pareggio contro la Juventus, con i felsinei che avrebbero meritato un calcio di rigore mentre erano in vantaggio per 1-0: "Sono amministratore delegato da 25 anni, non penso mi abbiate visto spesso a parlare di arbitri - ha detto a DAZN l'amministratore delegato Claudio Fenucci -. Questa è l'occasione, faccio i compimenti alla mia squadra che ha fatto una partita di grande livello. Un errore arbitrale clamoroso ci ha tolto una vittoria certa, visto che c'era un rigore e il rosso. Sono qui anche a difesa della squadra e di una tifoseria per quella che sarebbe stata una vittoria non banale per Bologna".

E ancora: "Il lavoro che si sta facendo da anni con i rapporti VAR e campo vanno migliorati, questi episodi sono allucinanti. È impensabile che un giocatore sia falciato in area e non ci sia rigore e rosso. Sono qui a fare i complimenti a Thiago e ai ragazzi".