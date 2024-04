Finisce a reti bianche il lunch-match dello Stirpe, dove né Frosinone né Bologna riescono a trovare il gol e cestinano la possibilità di accorciare sulla Juventus i rossoblu, e sul Cagliari i padroni di casa, rimasti in piena zona retrocessione. Decimo pari per gli uomini di Thiago Motta, ottavo per quelli di Di Francesco, che regala un assist in chiave Champions alla Roma che ha battuto la Lazio nel derby e all'Atalanta impegnata oggi a Cagliari.