È Michel Aebischer il giocatore del Bologna incaricato a commentare in conferenza stampa il risultato di Bologna-Napoli, match finito 1-1 che il centrocampista rossoblu ha commentato così: "Abbiamo fatto vedere di poter mettere il nostro gioco in campo anche con le grandi squadre, soprattutto nel secondo tempo. Abbiamo anche dimostrato di poter giocare con le qualità dei nostri esterni grazie ai quali abbiamo messo in difficoltà una squadra che lotta per lo scudetto", ha detto sottolineando la forza della squadra di Conte, agguerrita avversaria dell'Inter nella lotta scudetto.

Avete patito la forza fisica del Napoli?

"Credo che l'uno contro uno di Beukema contro Lukaku è stato molto importante. Da lì nasce anche la palla dell'1-1".