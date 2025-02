Sembrava destinata a finire sullo 0-0 la sfida del Bentegodi tra Hellas Verona e Fiorentina, un match che vive settanta minuti con pochissime emozioni ma che poi si infiamma nella fase finale dove soprattutto i gialloblu gettano in campo tutto quello che hanno e si producono in una serie di occasioni interessanti senza però riuscire a trovare lo spunto vincente. Almeno fino al 94esimo, quando Antoine Bernede si ritrova tra i piedi un regalo incredibile consegnato da Pablo Marì che con una scivolata senza senso finisce per agevolare il centrocampista francese che in piena area non deve fare altro che appoggiare in porta dopo aver dribblato Pietro Comuzzo.

Partita contraddistinta anche dal brutto incidente capitato all'attaccante gigliato Moise Kean, colpito duro al volto e costretto a uscire col collo immobilizzato e in barella dopo che per qualche istante aveva anche provato a rimanere in campo. Con questi tre punti, il Verona torna a staccarsi dal Parma portandosi a quota 26, mentre la Fiorentina, alla terza sconfitta consecutiva dopo l'exploit del Franchi contro l'Inter rimane a quota 42