L'avvio di stagione difficile sembra ora un ricordo: Lucas Beltran ci sta prendendo gusto e con una sua zampata al minuto 78 regala alla Fiorentina tre punti sudati e preziosi che valgono il terzo successo interno consecutivo a spese dell'Hellas Verona. Punizione forse eccessiva per gli scaligeri, che nel primo tempo creano le maggiori occasioni, a partire da un calcio di rigore sul quale però il portiere viola Pietro Terracciano si supera rimediando al fallo che aveva causato il penalty. Terracciano che poi chiude la porta ai gialloblu in diverse altre circostanze, prima della capitolazione firmata dall'ex River Plate. Aspettando Bologna-Roma, i viola si portano momentaneamente al quarto posto insieme al Napoli a quota 27.

Continua a mancare l'appuntamento con la vittoria in casa l'Udinese, e questa volta i friulani devono davvero mangiarsi i gomiti: avanti di due reti grazie a Lorenzo Lucca e a Roberto Pereyra, i friulani, rimasti anche in dieci per l'espulsione di Payero si fanno agganciare nel finale da Domenico Berardi che firma una doppietta, col secondo gol arrivato su calcio di rigore procurato da Samuele Mulattieri che ha anche centrato una traversa. Un punto che non allontana nessuna delle due squadre dalla zona calda della classifica.