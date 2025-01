Mario Balotelli mette a tacere le voci di mercato circolate sul suo conto nelle ultime ore, dopo che qualche organo di informazione ha parlato di un addio certo al Genoa già nel mese di gennaio: "Per favore, non cominciate a inventarvi cosa farò o dove andrò - l'incipit del messaggio pubblicato da SuperMario su Instagram -. Sono ancora un giocatore del Genoa, anche se qualcuno non lo vorrebbe ma ho rispetto soprattutto dei tifosi e poi della società".