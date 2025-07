La notizia era nell'aria da giorni, adesso è ufficiale: Giacomo De Pieri è un nuovo giocatore della Juve Stabia. Ecco la nota ufficiale del club nerazzurro: "FC Internazionale Milano comunica la cessione di Giacomo De Pieri alla Juve Stabia. L'attaccante classe 2006 si trasferisce a titolo temporaneo".

Al sito ufficiale del club stabiese, De Pieri si presenta così: “Sono emozionato di iniziare questa nuova avventura con questi colori, non vedo l’ora di cominciare e di mettermi in gioco in questa nuova categoria con la Juve Stabia. Sono entusiasta di giocare in uno stadio come il Menti e non vedo l’ora di conoscere i tifosi”.