Il Napoli insiste per Dan Ndoye e studia un nuovo rilancio per provare a strappare l'esterno al Bologna, che aveva rifiutato l'ultima offerta. Lo riporta Sky Sport, 'cancellando' di fatto il nome di Ademola Lookman dalla lista degli obiettivi qualora non si dovesse arrivare alla fumata bianca per lo svizzero: le alternative elencate dall'emittente sarebbero infatti Sterling, Kubo, Grealish e la novità Laurienté, protagonista negli ultimi giorni della trattativa saltata all'ultimo tra Sassuolo e Sunderland.