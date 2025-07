Le indiscrezioni su Tajon Buchanan rimbalzate in mattinata dal Canada (TSN Sports parlava oggi di un incontro tra club) trovano conferma anche in Italia. La redazione di SportMediaset parla di un'intesa raggiunta per il trasferimento dell'esterno dall'Inter al Villarreal a titolo definitivo, con un incasso da 9 milioni di euro per la società di Viale della Liberazione e una percentuale sulla futura rivendita.

Nel sito dell'emittente si legge infatti che TJ lascia l'Inter "a titolo definitivo. Il Villarreal, che lo aveva accolto lo scorso febbraio, sborserà 9 milioni di euro. Ai nerazzurri verrà garantita anche una percentuale sulla futura rivendita. Si tratta della quarta cessione in questa finestra estiva del mercato da parte dei 20 volte Campione d'Italia dopo quella dei fratelli Carboni e di Aleksandar Stankovic che si è trasferito al Bruges: a mancare è solo l'ufficialità". I prossimi giocatori destinati alla cessione sono Sebastiano Esposito, Kristjan Asllani e Mehdi Taremi.