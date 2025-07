"Non so dire se questo è un addio o un arrivederci, lo sa solo il destino. Quello che so io è che è arrivato il momento dei saluti e dei ringraziamenti". Sono queste le prime parole che Aleksandar Stankovic scrive in un post su Instagram per 'anticipare' il suo trasferimento dall'Inter al Bruges, con la recompra biennale che tiene aperte le porte al possibile rientro a Milano.

"Grazie Inter, grazie a ogni singola persona che ho incontrato in questi anni - prosegue il centrocampista -. Grazie a tutti quelli che mi hanno aiutato a realizzare il sogno di una vita e mi hanno preparato ad affrontare le avventure esaltanti che mi aspettano. E magari un giorno ci incontreremo di nuovo...".