Ospite del Parma nel ritiro Neustift, in Austria, per osservare da vicino le metodologie di lavoro del tecnico Carlos Cuesta, Leonardo Semplici ha avuto modo di parlare con i cronisti anche di Giovanni Leoni, uomo mercato dei giallloblu che piace molto all'Inter: "Ne ho sentito parlare benissimo a Genova (quando giocava nella Samp, ndr), poi l'ho visto allenarsi anche in questi giorni: è un giocatore di grande prospettiva e credo si sentirà parlare presto di lui in ottica Nazionale", le sue parole alla Gazzetta di Parma.