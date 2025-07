Ademola Lookman è deciso: vuole l’Inter. L’attaccante dell’Atalanta è pronto a fare un passo concreto pur di vestire il nerazzurro, anche a costo di rinunciare a parte dell’ingaggio. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, l’attaccante nigeriano avrebbe dato disponibilità a scendere a 3,5 milioni di euro a stagione pur di facilitare l’operazione e consentire all’Inter di ritoccare l’offerta all’Atalanta, ancora ferma a quota 40 milioni.

Un segnale forte, quello del giocatore, che ieri è apparso commosso al momento del contatto con alcuni tifosi bergamaschi che gli chiedevano di restare. Ma la decisione sembra ormai presa: la volontà è quella di sbarcare a Milano. Intanto, in caso di rottura definitiva, l’Inter tiene d’occhio l’alternativa Federico Chiesa, sul quale resta però alto il pressing di diversi club.

Capitolo Giovanni Leoni: il giovane difensore del Parma ha messo l’Inter in cima alle sue preferenze, superando nella corsa anche Juventus e Milan. A fare da intermediario l’agente Edoardo Crnjar, che ha ribadito il gradimento del ragazzo per la destinazione nerazzurra, soprattutto per la possibilità di lavorare con Cristian Chivu. Ora, però, per concretizzare l’affondo, l’Inter dovrà sbloccare una o più cessioni.