C'è un nuovo Joao Mario in Italia, ma non si tratta dell'ex Inter. La Juventus ufficializza l'acquisto del terzino venticinquenne che sbarca a Torino a titolo definitivo dal Porto e firma un contratto che lo legherà ai bianconeri fino al 30 giugno 2030. Percorso inverso per Alberto Costa, che passa ai Dragões con la stessa formula.

IL COMUNICATO:

Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Porto FC per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore João Mário Neto Lopes, a fronte di un corrispettivo di € 11,4 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 1,2 milioni. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2030.