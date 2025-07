Cosa sta bollendo in Viale della Liberazione? Mentre tutte le attenzioni mediatiche sono rivolte al braccio di ferro tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman, nella sede del club milanese si sono presentati per meno di un'ora Gian Maria Montesano e Giuliano Bertolucci. Non è ancora dato sapere l'argomento di conversazione con la dirigenza dell'Inter, anche perché da parte di entrambi non c'è stata alcuna rivelazione ai giornalisti che li attendevano all'uscita, ai quali hanno giustificato la visita come di cortesia.

Di certo c'è che il primo cura gli interessi, tra gli altri, di Joshua Zirkzee e Douglas Luiz (entrambi smentiti), mentre il secondo attraverso la sua agenzia rappresenta numerosi calciatori brasiliani. Proprio un giovane verdeoro della scuderia di Bertolucci, secondo quanto appurato, potrebbe essere stato l'argomento principale della conversazione.