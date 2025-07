Kristjan Asllani si è messo di traverso. Il regista, si legge sul Corriere dello Sport, è fuori dal progetto di Chivu e la dirigenza ne ha parlato direttamente col giocatore. Non c'è posto in rosa, soprattutto col passaggio verso la mediana a due. Ora il club vuole monetizzare, visto che il ragazzo ha ancora 23 anni, una buona esperienza in un top club e l'intera carriera davanti.

L'ex Empoli vuole però restare in Italia e questa volontà, oltre a infastidire la dirigenza, crea dei limiti. L'Inter parte da 18 milioni per il cartellino, i discorsi col Betis Siviglia sembravano promettenti ma lo stesso Asllani ha puntato i piedi e l'ipotesi spagnola è naufragata. Sicuramente i nerazzurri si aspettavano di più dal giocatore quando hanno investito 14 milioni di euro, ma è mancato il salto di qualità quando ha avuto spazio.